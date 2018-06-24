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Житель Екатеринбурга показал, как уругвайцы пробуют русскую еду

Вчера, 22:45

Латиноамериканские гости рассказали, что думают о традиционных блюдах русского стола.

На Среднем Урале недавно прошёл очередной матч ЧМ-2018, где сборная Уругвая сражалась за выход из группы с Саудовской Аравией. Поддержать свою команду прибыли многочисленные фанаты из-за океана. Их тут встретили достаточно дружелюбно, а некоторых ещё и угостили традиционными блюдами русской кухни. Житель Екатеринбурга не упустил возможности снять на видео реакцию гостей России на русскую еду.

Кирилл Лаптев показал, как уругвайцы реагируют на угощенья россиян. Среди прочих закусок и блюд болельщикам сборной Уругвая предложили отведать бутерброды со шпротами, холодец, маринованный огурцы, пельмени и прочее. Также уругвайцев попросили отпить кваса и самогона, после чего сказать своё мнение на этот счёт. Иностранцы заявили, что им почти всё понравилось.

Ранее мы писали, что болельщик из Эквадора обратился к своей маме и заявил, что влюбился в Россию. Молодой человек попробовал местную кухню, ознакомился с русской культурой и решил, что не вернётся на родину, а останется жить в РФ.

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