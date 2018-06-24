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Несуществующий пешеходный переход у «Пассажа» ввел в ступор японцев

Сегодня, 18:23

Приезжие болельщики не поняли, почему полицейские им свистят и отправляют в другое место, где перейти дорогу можно. «Переход-призрак» привлекает все больше иностранцев, однако штрафовать их правоохранители не торопятся.

Несуществующий пешеходный переход у «Пассажа» ввел в ступор японцев, ведь оказалось, что на том месте ходить уже нельзя, хоть зебра еще осталась. Неработающий светофор убрали около недели назад, а сам переход оградили забором, но сознательные японцы стремятся пойти именно по зебре, как и привыкли у себя на родине.

Очевидцы событий рассказывают в соцсетях, что на такую «уловку» попались многие туристы, ведь иностранцы не могут понять, почему по нарисованному и всем видному переходу ходить нельзя. Не зря возле данного участка в Екатеринбурге постоянно дежурят инспектора, направляющие пешеходов на функционирующий светофор.

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