В Магнитогорске школьники жалуются на «обнуление» результатов ЕГЭ

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С подобное проблемой столкнулись несколько десятков выпускников.

В Магнитогорске назревает скандал на фоне организации Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Местные школьники жалуются на «обнуление» результатов. По их словам, аттестация по русскому языку прошла некорректно. Отмечается, что многим участникам экзамена урезали оценки, не засчитав баллы за творческую работу.

Сочинение, вопреки заявлениям организаторов, школьники написали. Некоторые утверждают, что достаточно хорошо справились с заданием, однако их старания оказались напрасными, поскольку чиновники попросту отказались считать баллы за эту часть экзамена. В итоге это сказалось на конечной оценке. Подобная проблема настигла несколько десятков выпускников. Лишь после того, как родители и школьники пожаловались в региональное Минобрнауки, им было сообщено, что результаты пересмотрят.

Ранее психолог поделился советами для родителей перед ЕГЭ. Специалист рассказал, как преодолеть волнение в ответственный момент.