VistaNews.ru


В Магнитогорске школьники жалуются на «обнуление» результатов ЕГЭ

Сегодня, 18:16

С подобное проблемой столкнулись несколько десятков выпускников.

В Магнитогорске назревает скандал на фоне организации Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Местные школьники жалуются на «обнуление» результатов. По их словам, аттестация по русскому языку прошла некорректно. Отмечается, что многим участникам экзамена урезали оценки, не засчитав баллы за творческую работу.

Сочинение, вопреки заявлениям организаторов, школьники написали. Некоторые утверждают, что достаточно хорошо справились с заданием, однако их старания оказались напрасными, поскольку чиновники попросту отказались считать баллы за эту часть экзамена. В итоге это сказалось на конечной оценке. Подобная проблема настигла несколько десятков выпускников. Лишь после того, как родители и школьники пожаловались в региональное Минобрнауки, им было сообщено, что результаты пересмотрят.

Ранее психолог поделился советами для родителей перед ЕГЭ. Специалист рассказал, как преодолеть волнение в ответственный момент.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Рособрнадзоре опровергли информацию об отмене результатов ЕГЭ по математике

Комплексная подготовка к ЕГЭ в Москве – от ege-merlin.ru!

В Москве результаты ЕГЭ теперь можно узнать онлайн

Главное за неделю

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем