В Тюмени выбрали королеву выпускного

Сегодня, 18:05

Конкурс проводился с 5 июня. В нем участвовали выпускницы 9 и 11 классов. За победу организаторы конкурса предусматривали преображение от стилиста.

«Королевой выпусного» хотела стать каждая выпускница города Тюмень. Ведь одержав победу, ученица школы приедет на авто бизнес-класса, а также получит в награду преображение от стилиста. Как выяснилось, ею стала Лиза Мокроусова, за которую пользователи отдали наибольшее количество голосов. Всего из школ Тюмени приняли участие 9 девочек. Каждая из них должна была отправить заявку, в которой была прикреплена ее фотография. Организаторы конкурса следили за тем, чтобы голосование не имело нарушений. Девушка-победительница теперь получит преображение на выпускной вечер и приедет туда на обещанном авто.