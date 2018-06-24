VistaNews.ru


В Тюмени выбрали королеву выпускного

Сегодня, 18:05

Конкурс проводился с 5 июня. В нем участвовали выпускницы 9 и 11 классов. За победу организаторы конкурса предусматривали преображение от стилиста.

«Королевой выпусного» хотела стать каждая выпускница города Тюмень. Ведь одержав победу, ученица школы приедет на авто бизнес-класса, а также получит в награду преображение от стилиста. Как выяснилось, ею стала Лиза Мокроусова, за которую пользователи отдали наибольшее количество голосов. Всего из школ Тюмени приняли участие 9 девочек. Каждая из них должна была отправить заявку, в которой была прикреплена ее фотография. Организаторы конкурса следили за тем, чтобы голосование не имело нарушений. Девушка-победительница теперь получит преображение на выпускной вечер и приедет туда на обещанном авто.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

За победу в конкурсе «Мисс Великая Россия» сражается жительница Сызрани

В Тюмени выбрали финалистку конкурса "Коса - девичья краса"

В Тюмени выбрали «Мистера и Мисс ТИУ»

Главное за неделю

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем