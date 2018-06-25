Эксперты рассказали, как победить мигрень

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Начать борьбу с данным тяжелым заболеванием, которое зачастую является наследственным, необходимо с ведения специального дневника, который вскоре позволит отследить тенденцию возникновения болей.

Мигрень является неврологическим заболеванием, главным симптомом которого являются эпизодические или регулярные сильные и мучительные приступы головной боли в одной половине, или по всей голове сразу. Мигрени не предшествуют какие-либо заболевания или травмы. Эффективного лечения данного заболевания пока нет, а причину развития установить довольно сложно.

Однако эксперты считают, что победить данное заболевание можно. Довольно часто мигрень возникает накануне менструации, или по выходных после напряженных рабочих будней. Чтобы предотвратить очередной болевой приступ, следует научиться расслабляться, ведь продолжительное напряжение способно спровоцировать обострение болезни. Для этого очень хорошо подходят медитация и регулярные занятия спортом, а вот длительное нахождение в ярко освещенном месте может спровоцировать очередной приступ.

Одним из триггеров выступает жара и характер питания человека. Чтобы устранить данные факторы, предпочтение следует отдавать легкой одежде из «дышащей» ткани, максимальном исключении из рациона продуктов, содержащих большое количество сахара, алкоголя, молочных лакомств и мучных изделий.

Купировать очередной болевой приступ помогут обычные кубики льда, которые следует прикладывать к проблемным местам.