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На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» разместили два новых киоска

Сегодня, 16:58

Макетная площадка пополнилась сразу двумя платформами – «Новая Москва» и «Программа реновации», где рассмотреть можно абсолютно разные трансформации столицы. Об этом сообщил градоначальник Сергей Собянин в соцсетях.

На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» разместили два новых киоска, один из которых показывает, как развиваются присоединенные территории, а другой олицетворяет карты сносимых домов, входящих в программу реновации. Также на втором макете можно рассмотреть будущий вид новых квартир изнутри, а вместе с этим – стартовые площадки для постройки.

Строительство макета в павильоне продолжается, а завершатся работы в нем примерно в 2020 году. Работает площадка с 11 до 19 часов во все дни, кроме понедельника, а очередной ее запуск произошел еще в апреле этого года.

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