Жительница Кировска в окрестностях Кукисвумчорра встретила медвежонка

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Неожиданная встреча с одиноким косолапым произошла вчера около 18:00 в лесной зоне, в окрестностях деревни «25-й километр».

Жительница Кировска в социальных сетях рассказала, что во время прогулки со своей собакой в лесной зоне в окрестностях Кукисвумчорра близ поля Умецкого встретила маленького одинокого медвежонка. Она держала путь к местному роднику, в паре метров от которого на встречу к ней вышел медвежонок. Возможно, его привлекла еда в кормушках для белок. Женщине повезло, ведь взрослой медвидицы, которая обычно всегда сопровождает своего детеныша, рядом не оказалась, ведь в противном случае данная встреча могла иметь печальные последствия. Кировчанка призывает горожан быть осторожными.