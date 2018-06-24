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Купающийся в лужах мужчина озадачил жителей Ставрополя

Сегодня, 16:12

Радостный пенсионер постирал вещи, помылся и радовался.

Жителей Ставрополя озадачил купающийся в лужах мужчина. На вид он выглядел опрятным и хорошо одетым. Мужчина в возрасте во время дождя сел в лужу, начал стирать свои вещи, после умылся, помыл руки. Его умилению и радости не было предела. Он по-детски радовался и улыбался.

Очевидцы не поняли, что это было. Комментаторы в социальных сетях по-разному оценивали ситуацию. Одни уверенны, что мужчина, возможно, не имеет места жительства и таким способом следит за своей чистотой. Другие же уверенны, что пенсионер имеет проблемы со здоровьем, он опрятно одет в приличную одежду и может, нуждается в помощи по поискам родных людей. Пожилого вида мужчина устроил купание в лужах на улице Октябрьской в районе дома №198.

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