Сегодня, 15:55

Гостям города и москвичам погода напомнила тропики и «русскую парилку».

В Москве вчера зафиксировали максимальный рекорд температур. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. С детьми лучшим вариантом для отдыха окажется водоем с теньком. А для людей с проблемами сердца лучше всего отказаться от выхода на улицу. Оптимальным временем для прогулок считают до 10:00 и с 16:00.

Промежуток между этим временем лучше посвятить дневному сну, самообучению или любимому хобби. К слову, самая высокая температура воздуха за 130-летний период наблюдений была отмечена 29 июля 2010 года и составила +38,2 °C на метеостанции ВДНХ, +39,0 °C на метеостанции «Балчуг» в центре города и в аэропорту Домодедово в период аномальной жары.