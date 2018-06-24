Цинизм чиновников Твери: стадион на пляже без туалетов, душа и раздевалок

Сегодня, 15:51

Одно из самых привлекательных для тверчан мест летнего отдыха не имеет самых необходимых санитарных удобств. Дети и взрослые справляются с ситуацией так, как им позволяет воспитание.

Два года назад набережная Афанасия Никитина в Твери заметно преобразилась. Власти расширили городской пляж: построили открытый мультиспортивный стадион и детскую площадку с горками, лестницами, батутами и прочими аттракционами. Привели в порядок дорожки для велосипедистов и пешеходов, высадили цветы, установили скамейки, завезли песок.

О завершении проект по благоустройству городского пляжа сообщали все местные СМИ. Он обошелся бюджету в несколько десятков миллионов рублей. Но, фактически, деньги оказались выброшены на ветер.

«Всё замечательно, но где здесь туалеты?!», – задает вопрос в Сети один из посетивших пляж. Оказывается, туалеты в зоне отдыха не предусмотрены.

И это не единственная проблема. Площадка для скейтбордистов, роллеров и велосипедистов не имеет ровного покрытия, а просто засыпана гравием. Площадка для игр с мячом ориентирована на запад и восток, а не север и юг как положено. Нет навесов, душа, раздевалок и туалетов. Дорожки не пригодны даже для спортивной ходьбы и бега, не говоря уже о передвижении по ним в инвалидных колясках. Освещение территории чиновники тоже не предусмотрели.

Вот и получается, что проект мультиспортивного стадиона под открытым небом, в который раз продемонстрировал цинизм, непрофессионализм и неэффективное использование бюджетных средств.