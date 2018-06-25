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«Искусство по-воронежски»: На пляже в Боровом отдыхающие слепили пьяную в стельку девушку

Сегодня, 02:45

Накануне воронежцы могли лицезреть вдоль реки Усманка необычную фигуру из песка. Двое мужиков продемонстрировали землякам свой скульпторский талант, изобразив поверженную алкоголем даму.

Источник фото: портал «Блокнот Воронеж»

«Искусство по-воронежски» взорвало соцсети. Отдыхающие слепили пьяную в стельку девушку, вызвав смешанные чувства у интернет-сообщества. С одной стороны, парни молодцы, ведь «бухая» дама выглядит довольно правдоподобно. А с другой стороны, столь впечатляющий скульпторский талант можно было использовать для лепки чего-нибудь более стоящего. К слову, творцы настолько ответственно подошли к своей работе, что оградили «отдыхающую» от внезапного разрушения красно-белой сигнальной лентой.

 

Источник фото: портал «Блокнот Воронеж»

Кто бы что не говорил, но накануне на воронежском пляже в Боровом микрорайоне было очень весело. Пусть лучше пьяницы из песка улыбают людей, нежели «живые» неадекваты нарываются на неприятности, портя землякам культурный отдых.

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