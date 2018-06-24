VistaNews.ru


Бразильская болельщица зажгла в танце в центре Москвы

Сегодня, 14:58

Фигуристая загорелая барышня привлекла даже пожилых фанатов со смартфонами.

Бразильская болельщица зажгла в эротичном танце с платком. В центре Москвы движение остановилось во время виртуозного исполнения импровизации. Девушка отличается фигурой. Красотой и пластичностью. В социальных сетях есть видео с ее успехами. Очевидцы буквально потеряли дар речи и застыли с телефонами в руках. Имени героини ролика не называют. Но пользователь социальных сетей окрестили ее «красоткой».

«Отличный танец для отличной команды!», «Красотка!!!Бразилия с Победой!!!», «Поздравляю тебя Габриэлла Мы тоже болели за Бразилии», - писали юзеры.

Фанаты привыкли посещать ЧМ-2018 в ярких костюмах, также поют песни и танцуют зажигательные танцы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Воронеже хореограф на видео зажгла в танце с голым животом

Центр Москвы заполнили силовики

Бразильская звезда Instagram призналась, как похудела на 90 килограммов

Главное за неделю

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем