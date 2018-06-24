Бразильская болельщица зажгла в танце в центре Москвы

Сегодня, 14:58

Фигуристая загорелая барышня привлекла даже пожилых фанатов со смартфонами.

Бразильская болельщица зажгла в эротичном танце с платком. В центре Москвы движение остановилось во время виртуозного исполнения импровизации. Девушка отличается фигурой. Красотой и пластичностью. В социальных сетях есть видео с ее успехами. Очевидцы буквально потеряли дар речи и застыли с телефонами в руках. Имени героини ролика не называют. Но пользователь социальных сетей окрестили ее «красоткой».

«Отличный танец для отличной команды!», «Красотка!!!Бразилия с Победой!!!», «Поздравляю тебя Габриэлла Мы тоже болели за Бразилии», - писали юзеры.

Фанаты привыкли посещать ЧМ-2018 в ярких костюмах, также поют песни и танцуют зажигательные танцы.