Врач назвала четыре особенности здорового рациона пожилых

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Эксперт Анна Попова заявила, что общепринятая ВОЗ пирамида питания для стариков имеет свои нюансы, а следовательно пенсионеров необходимо научить питаться правильно и полезно.

Главный санитарный врач назвала четыре главные особенности и ошибки, которые присутствуют в рационе пожилых людей. По ее словам, с возрастом из-за проблем с зубами люди начинают потреблять слишком мало овощей, фруктов и мяса, лишая организм очень важной для них клетчатки и витаминов группы В, что нарушает работу не только ЖКТ, но и всего организма. Эксперт советует обязательно ежедневно употреблять каши из круп, хлеб из муки грубого помола, мягкие фрукты и ягоды.

Врач указала, что привычка доедать всю порцию, «чтобы ничего не пропало», часто приводит к перееданию, что замедляет обмен веществ, и усугубляет ряд проблем со здоровьем, включая атеросклероз, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек и печени. Чтобы избежать неприятных последствий, для здорового рациона кушать нужно помалу и часто, а еще лучше в одно и то же время.

Классической проблемой является нехватка жидкости, а ведь организм с возрастом очень быстро обезвоживается, что влечет неприятные последствия, а потому необходимо выпивать небольшое количество жидкости постоянно.

Четвертая особенность - употребление молочных продуктов должно быть обязательно, но с низким процентом жирности и в умеренном количестве.