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В Орловской области зарегистрировали первый случай птичьего гриппа

Сегодня, 13:30

24 июня 2018 года в городе Ливны Орловской области зарегистрирован первый случай высокопатогенного гриппа группы А и Н5, так называемый "птичий грипп". По заявления Орловской администрации, это первый случай заражения птиц на территории Орла.

Незадолго после обнаружения проблемы состоялось внеплановое собрание специалистов по защите и предотвращению распространения карантинных заболеваний животных. В результате собрания было принято решение о полной ликвидации зараженных птиц и введении карантинной зоны на отдельных территориях области. Следует уточнить, зараженные птицы были обнаружены на личном подворье, а установленная граница карантинной зоны вокруг очага составляет 5 км (безопасная зона) и 10 км (зона наблюдения). Ветеринарными службами были приняты все необходимые меры для того, чтобы заражение не распространялось. Очаг заражения был полностью дезинфицирован, птицы ликвидированы. По заверениям областного управления, сложившаяся ситуация находится под личным контролем губернатора Андрея Клычкова.

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