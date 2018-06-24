Госпитализированы 25 детей: Массовое отравление в лагере в Молдове

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ЧП в оздоровительном учреждении поставил под сомнение последующие смены.

Лагерь «Чайка» в Тараклийском районе в Молдове стал фигурантом громкого дела об отравлении 25 детей. Малыши разного возраста жаловались на боли в животе и слабость в теле. После у всех начала подниматься температура.

«Мой старший сын оказался одним из этих детей. Температура до сих пор так и не спала, у него слабость… Я молю Бога, чтобы всё прошло, и все детки поправились», - написала в соцсетях одна из родительниц.

Причины инцидента выясняют специалисты. Большинство деток готовят к выписке.

К слову, праздник закончился отравлением для гостей на дне рождения в Сестрорецке. Пятеро детей отравились в ресторане.