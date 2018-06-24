«Не словом, а делом»: в Казани девушка решила «силой» познакомиться с колумбийцем

Сегодня, 13:19

В одном из казанских автобусов очевидцы сняли видео, на котором девушка, находясь в алкогольном опьянении, решила «разобраться» с болельщиком из Колумбии.

Пользователи интернета возмущены таким поведением россиянки. На видео, попавшем в сеть, четко видно, что девушка, будучи под алкоголем, начала грубо разговаривать с молодым колумбийцем. Потом, когда автобус прибыл к остановке, она вытолкнула парня из транспорта. «Не словом, а делом», - именно так шутят, но в то же время с иронией, пользователи интернета окрестили данное видео, снятое в Казани. Девушка хотела познакомиться с красавцем, но получила отказ.

Ущемленная гордость девушки не позволила ей опустить голову, она решила устроить «разборки по-русски». К сожалению, за парня никто и не подумал заступиться.

Юзеры только подытожили в комментариях – «Стыдно за наших».