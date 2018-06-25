Эксперт оценил риски и последствия и презентовала свою систему избавления от диареи.
Профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Буеверов рассказал о назойливом заболевании, которое активизируется в летнее время. Врач раскрыл метод лечения неприличной проблемы каждого человека. Оказалось, что главным возбудителем болезни является вирус, но возможной причиной может стать и ротавирусная инфекция.
Признаками диареи могут стать: кровь в кале, температура выше 38 или ниже 36 градусов, боли в мышцах и суставах, рвота чаще 5 раз в сутки, появление вялости (особенно важно для детей), схваткообразные боли, не проходящие после стула, судороги (обычно икроножных мышц), снижено выделение мочи. Главным методом избавления оказалась диета и обращение к специалисту. Особая ситуация с женщинами, поскольку периоды расстройства желудка могут совпадать с циклами женского организма.