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В июле москвичи смогут пройти бесплатные обследования в клиниках

Сегодня, 12:31

Данная экскурсия запланирована для людей, которые желают научиться правильно ухаживать за тяжелобольными, а также специалисты расскажут, как нужно справляться с депрессией и стрессом.

Москвичи в июле этого года смогут не только научиться вышеперечисленному, но и пройти бесплатные обследования в клиниках. Также любопытным горожанам прочитают лекцию о различных заболеваниях, в частности, самых опасных.

Специалисты НПЦДиК научат жителей города правильно ухаживать за кожей во время летнего сезона. ГКБ №4 расскажет об опасности онкологических заболеваний.

Представители центра медреабилитации научат «студентов» бороться с болями в суставах и спине. Также для москвичей планируют провести лекцию о пользе здорового питания и ЛФК, который необходимо проводить в домашних условиях.

Также специалисты приглашают людей, ухаживающих за тяжелобольными, чтобы научить правильному уходу. В Поликлиническом отделении больницы им. Кончаловского будет проведен День открытых дверей. Именно здесь можно сделать все необходимые анализы бесплатно. Не обделят вниманием и будущих мам. Им покажут родильные залы, палаты, приемные отделения.

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