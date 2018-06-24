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Школьницы из Воронежа устроили фотосессию с опасными змеями

Сегодня, 10:29

В одну из соцсетей попал снимок, на котором запечатлены девушки с необычными питомцами. Ими оказались питоны.

24 июня в одном из заведений Воронежа 2 школьницы решили устроить фотосессию с опасными гадами. Девушки держали опасных змей как на руках, так и повесив на шею. Улыбка на лице у девушек говорит об отсутствии страха перед животными из террариума, но специалист в этой области считает, что такие фотосессии подразумевают определенные риски. Питоны были белого и разноцветного окраса.

Специалисты считают, что детям школьного возраста не рекомендовано самостоятельно проводить время с такими видами животных, поскольку это может иметь серьезные последствия.

Ранее в Воронеже уже была замечена девушка со змеей, правда, в маршрутке. Она напугала остальных пассажиров, поскольку не использовала никаких перевозок или других средств для транспортировки животного.

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