Меган Маркл не станет крёстной матерью принца Луи

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Герцогиня Сассекская не является первой претенденткой на роль крёстной матери для сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, который родился 23 апреля.

Церемония крещения младенца должна пройти 9 июля 2018 года. Издание People сообщает, что из всех возможных кандидатов на роль крёстной мамы королевская семья вряд ли выберет Меган Маркл. Букмекер Ladbrokes заявил, что герцог и герцогиня Кембриджские для крещения двух своих старших детей выбрали не королевских особ, а своих ближайших друзей и надёжных помощников, так что вероятность того, что такая же участь ждёт принца Луи, очень велика. Принц Гарри также не стал крёстным ни одного из детей брата, поэтому маленький шанс, что на этот раз выбор падёт именно на него.

«Фаворитами являются бывший помощник и няня Уильяма и Гарри Тигги Петтифер, а также личный секретарь Уильяма Мигель Хед. Он является самым надёжным сотрудником Уильяма, о чём говорят комментарии принца, когда Мигаль покинул службу во дворце», - заявляет Ladbrokes .

Крещение Луи будет проходить в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне, где похоронено тело принцессы Дианы и где Меган Маркл тайно сменила веру. Церемонию будет проводить тот же архиепископ, который женил герцога и герцогиню Сассекских.