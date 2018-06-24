Некоторые верующие начали креститься при виде черного образа.
Разгуливающая по Кургану «Смерть с косой» озадачила жителей. Люди запаниковали, поскольку не были готовы расплачиваться за содеянное. Самые ответственные граждане принялись объяснять, что их поведение было в рамках нормы, а грешки бывают у всех. Другие же сообщили в комментариях к опубликованному снимку в социальной сети, что начали заикаться на фоне полученного стресса.
А вот в Новосибирске очевидцы ошарашены бегающим голым мужчиной. Фото и видео опубликовали в социальных сетях очевидцы необычного зрелища.