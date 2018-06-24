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Разгуливающая по Кургану «Смерть с косой» озадачила жителей

Сегодня, 09:13

Некоторые верующие начали креститься при виде черного образа.

Разгуливающая по Кургану «Смерть с косой» озадачила жителей. Люди запаниковали, поскольку не были готовы расплачиваться за содеянное. Самые ответственные граждане принялись объяснять, что их поведение было в рамках нормы, а грешки бывают у всех. Другие же сообщили в комментариях к опубликованному снимку в социальной сети, что начали заикаться на фоне полученного стресса.

«Социальная реклама «НЕТ Алкоголю», «Да я согласна мне тоже страшно ездить в город», «ООО Господи, ещё этого в Кургане не хватало», - написали комментаторы.

А вот в Новосибирске очевидцы ошарашены бегающим голым мужчиной. Фото и видео опубликовали в социальных сетях очевидцы необычного зрелища.

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