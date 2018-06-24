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В Новосибирске очевидцы ошарашены бегающим голым мужчиной

Сегодня, 08:19

Горожане озадачены причиной поступка «смельчака»: он психически больной или юморист.

В Новосибирске очевидцы ошарашены бегающим голым мужчиной. Фото и видео опубликовали в социальных сетях очевидцы необычного зрелища. По внешнему виду заметно, что бегун передвигается уверенно по своему маршруту. Его не смущают возможные попутчики или те, кто может уличить его в наготе. Появилось предположение у новосибирцев, что мужчина двигается, будто запрограммированный робот: возможно, он принимал психотропные или лекарственные препараты.

Пробежка проходила в Дзержинском районе предположительно 22 июня. Очевидцы запечатлели происходящее на камеры мобильных телефонов и выложили снимки в сеть.

Ранее в Якутии парень устроил танцы на проезжей части. Пользователи интернета предположили, что его адекватность стоит проверить специалистам.

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