Симоньян рассказала, как пыталась впервые в жизни напиться

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Дело было в США, но 16-летней будущей журналистке пришлось отправиться в Канаду вместе с одноклассницами. Однако в процесс вмешались пограничники, которые полностью откорректировали планы подростков.

Маргарита Симоньян рассказала, как на тот момент ее 18-19-летним подругам и ей нельзя было выпить в барах, а в магазинах алкоголь девушкам также не продавали. Поэтому впервые в жизни напиться они решили в соседнем государстве и поехали туда на авто. В предвкушении бурной гулянки подростки совсем не переживали, как пересекут границу, однако выяснилось, что будущему главному редактору RT, гражданке России Симоньян необходима была канадская виза, поэтому в страну ее не пустили.

Маргарита поделилась, что подружки предлагали ей подождать в местном кафе, после чего они ее заберут, однако ее взгляд бассет-хаунда (грустной собаки) заставил девушек сжалиться. Подруги вместе сели в автомобиль и поехали по домам, но так и не напились. Симоньян в конце рассказа подчеркнула - ее история к тому, что в Канаде легализовали марихуану.