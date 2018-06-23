Фотограф из Канады: Секрет поразительных свадебных снимков раскрыт

Сегодня, 20:11

Все молодожёны хотят сделать снимки своего бракосочетания незабываемыми. При этом, не используя фотошоп.

Фотограф из Канады открыл секрет поразительных свадебных снимков. При этом Матиас Фаст является креативщиком.

Его кадры - полный сюрреализм. Фотограф из Канады имеет собственный секрет. Он использует в своих свадебных снимках простой трюк. До него о нём мало, кто додумался. Фотошоп, говорит Фаст, не его тема.

Он взял в качестве главных кадров для своей съёмки невест. Он полагает, именно они демонстрируют самые волнительные моменты в подготовке к главному событию в своей жизни.

При этом, фотограф из Канады делает необычные ракурсы. Он решил воспользоваться телефонами подружек невесты, которые те оставляли на специальном столике.

Он делал свои кадры с отражений, которые те создавали. При этом, его упрекнуть было не в чем. Событие то он действительно не снимал. Лишь его отображение.