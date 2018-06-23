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Сексуальная танцовщица предстала перед публикой в соблазнительном бикини, снимок появился в микроблоге местной знаменитости. Судя по фото, сумасшедшая температура не мешает девушке оставаться такой же красивой.

Татуированная красотка из Воронежа показала, как изнемогает от жары, а также похвасталась своим подтянутым телом и стильным купальником. Подписчики отметили, что Катя выглядит привлекательно, и в день ее фотосессии действительно было очень жарко - +33 градуса в тени, как сообщают метеорологи.

Танцовщицу также осыпали комплиментами, а один из пользователей подчеркнул, что выглядит девушка «огнеопасно». У красотки в микроблоге набралось больше 20 тысяч подписчиков, а после публикации аудитория фанатов Кати из Воронежа может возрасти.