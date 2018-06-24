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Учёные: Аудиокниги вызывают больше эмоций, чем фильмы

Сегодня, 03:30

Такие результаты объясняются тем, что прослушивание вызывает более активную работу воображения, нежели от просмотров роликов.

Учёные из Университетского колледжа в Лондоне решили провести исследования. Они набрали 102 добровольца в возрасте от 18 до 67 лет. Всех людей попросили прослушать отрывок аудиокниги, а затем посмотреть снятые экранизации. Людям предложили ряд романов известных писателей с мировым именем.

Исследователи выбрали для демонстрации самые напряжённые и драматические сцены, которые были представлены максимально близко к оригинальному тексту. В момент просмотра и прослушивания учёные при помощи приборов замеряли реакцию человека на увиденное и услышанное.

Оказалось, что аудиокниги вызывают у людей больше эмоций, чем фильмы. Интересно, что при этом сами люди описывали совершенно противоположный эффект.

Полученные данные гласят, что во время прослушивания отрывков аудиокниг у людей увеличивался пульс в среднем на 2-3 удара, а температура тела поднималась на несколько градусов.

Психологи объясняют такой эффект тем, что во время прослушивания книг у человека активней работает фантазия.

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