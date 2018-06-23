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«Дети в опасности»: Под Ярославлем прокуратура требует «воскресить» детские площадки

Сегодня, 17:38

Фотографии детских площадок в городе Рыбинск больше напоминают кадры из фильмов ужасов, нежели современные реалии. Битое стекло, торчащее железо и камни поджидают детей на каждом углу.

Дети в опасности, трубит прокуратура под Ярославлем. «Воскресить» детские площадки экстренно необходимо во дворах на ул. Расторгуева, Кирова, Моторостроителей и Карякинской города Рыбинск. На предназначенной для развлечений малышей территории разбросан мусор, камни, торчит арматура и складируется битое стекло. Лишь чудом никто из играющих на проблемных площадках детей не пострадал.

 

Источник фото: портал «Рыбинская неделя»

Прокуратура Рыбинска требует у руководителей управляющих организаций в полной мере выполнять свои обязанности, в частности, предоставить детям красивые и абсолютно безопасные игровые площадки. Поднятый надзорщиками вопрос пребывает на стадии рассмотрения.

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