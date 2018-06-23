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"Синтоловый качок" Терёшин из-за допинга не сможет играть в футбол

Сегодня, 17:22

Пятигорский «синтоловый качок» Терёшин займётся футболом. Но его не примут ни в одну команду, о чём заявили некоторые опытные спортсмены.

Во-первых, тело футболиста должно быть пропорционально, а «руки-базуки» накачал синтолом исключительно бицепсы, из-за чего их масса повлияла на скорость передвижения по местности. Вслед за руками Терёшин планировал накачать ноги. С началом ЧМ-2018 он признался, что раньше был спортсменом и несколько лет занимался футболом. В результате пятигорский «синтоловый качок» забросил это и решил накачаться синтолом из-за безответной любви.

Получив популярность, Терёшин решил вернуться в спорт, но его теперь не возьмут в спорт. Опытные футболисты объясняют это тем, что с синтолом человек просто не сможет быть на поле, ведь антидопинговый комитт посчитает это запрещёнными добавками в организм. К тому же, правилами нигде не описано, что человек с 63-сантиметровым бицепсом может получить «красную карточку», ведь такие руки будут занимать большую площадь, и соперники регулярно станут прикасаться к синтоловым мышцам пятигорских «рук-базук».

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