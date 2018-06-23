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Эксперты: Россиянки активно знакомятся с двойниками Месси и Роналду

Сегодня, 15:41

После старта ЧМ-2018 популярность сайтов для знакомств начала расти, а предпочтения женщин меняться. Девушки любят футбол не так сильно, как мужчины, однако известные футболисты стали для них некими идеалами.

Эксперты утверждают, что россиянки активно знакомятся с двойниками Месси и Роналду, которых в популярном сервисе Badoo нашлось примерно по 1200-1300 человек. Внешнее сходство со звездами футбола станет настоящим преимуществом для парней, которые оказались в небольшом привилегированном списке.

Помимо смены предпочтений среди женщин, отмечают эксперты и другие закономерности. Так, после приезда в Россию болельщиков и старта Чемпионата, на сайте знакомств Badoo стало появляться больше новых анкет, а активность пользователей возросла почти на 17%.

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