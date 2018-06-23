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Челябинская больница поразила жителей антисанитарией

Сегодня, 16:00

По словам местной жительницы, которая находилась на стационаре в гинекологическом отделении городской больницы, в здании отсутствует горячая вода, бойлеров нет, а ванная комната отталкивает своим внешним видом.

Жительница Челябинска отметила, что в душевой стоит тошнотворный запах, из-за которого начинают слезиться глаза. Пациентка предпочитает ездить  мыться домой, лишь бы не иметь дело с такой антисанитарией. Женщину поразил тот факт, что в отделении, где проводится минимум 20 операций в день, может быть такой кошмарный санузел.

Также женщину возмутило, что техника в отделении работает неисправно. Из-за некачественного аппарата УЗИ и другого оборудования приходится делать анализы в частных клиниках, где за это берут большие деньги. Пациентка отметила, что с приватностью тоже придётся попрощаться в больнице, ведь двери туалета не закрываются, а само помещение находится в ужасном состоянии.

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