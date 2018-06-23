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В Омске выпускники военной академии восхваляли Аллаха

Сегодня, 13:51

Случай произошел сразу после официальной части мероприятия, а свидетелями произошедшего стали местные жители, которые были серьезно обеспокоены непонятным шумом и криками. Участниками празднования стали иностранцы, окончившие учебное заведение.

В Омске, в самом центре города, выпускники военной академии имени Хрулева восхваляли Аллаха. При этом, парни переоделись в свои национальные наряды и головные уборы – куфии, после чего стали танцевать, петь песни и выкрикивать традиционные фразы, направленные в адрес арабского Бога Аллаха.

Свидетели шумного празднования начали переживать, не обернется ли такое поведение иностранных выпускников конфликтами, ведь омичи вполне могут пойти на провокации. Тем не менее, парни не стали отходить далеко от Успенского собора и здания ФСБ.

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