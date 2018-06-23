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В Перми работники «Азбуки» детям не разрешили читать книги

Сегодня, 13:05

Часто посетителям магазинов отказывают во входе в заведения и магазины из-за того, что они пришли вместе с питомцами. Однако в Перми продавцы из книжного магазина решили отказать женщине по другой причине, причем довольно странной.

 В социальной сети «Вконтакте» появилась жалоба от женщины, которая не смогла попасть в «Азбуку» из-за того, что вместе с ней были дети. Работники книжного решили, что сама покупательница может войти, но вот чадам не разрешили зайти внутрь и читать книги. При этом подобное решение они объяснили тем, что с верхних полок в магазине на детей может что-то упасть и стать причиной травмы.

Жительницу Перми подобные заявления обескуражили. Она не может оставить детей просто так на улице, да и по словам продавцов, если что-либо упадёт на голову, то серьезных последствий это иметь не будет из-за того, что у них разные «весовые категории». При этом женщина отметила, что товар в магазине действительно стоит до самого потолка, чем подрывает пожарную безопасность книжного.

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