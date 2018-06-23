В США спасатели мяуканьем выманили застрявшего в авто котёнка

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Испуганное животное забралось под крыло машины таким образом, что специалисты не могли до него дотянуться. Специалисты решили не бросить малыша на смерть, а спасать его. В итоге, мужчины придумали простой и гениальный способ.

В США в пригороде Мэриленда в Вашингтоне, округ Колумбия, произошёл очень необычный случай. Там в пятницу местная женщина решила по обычаю съездить в магазин, но во время стандартной поездки она услышала необычный звук. Из-под крыла её автомобиля вдруг раздалось мяуканье маленького котёнка.

Женщина остановила автомобиль и решила вытащить животное. Однако оказалось, что сделать это ей не под силу: женщина просто не могла до него дотянуться. В итоге гражданка вызвала пожарных.

На место происшествия приехал капитан Данон Ушински и пожарный медик Шон Кроисет. Эксперты пришли к выводу, что снимать крыло с автомобиля не самый лучший вариант. В один момент Данон Ушински решил в шутку помяукать котёнку в ответ.

В ответ животное начало отвечать. Таким мяуканьем спасатели выманили застрявшего в авто котёнка в более доступное место, откуда потом достали его без труда.

После освобождения животного капитан отвёз его к себе домой, где они с женой решили оставить котёнка себе.