VistaNews.ru


В США спасатели мяуканьем выманили застрявшего в авто котёнка

Сегодня, 12:49

Испуганное животное забралось под крыло машины таким образом, что специалисты не могли до него дотянуться. Специалисты решили не бросить малыша на смерть, а спасать его. В итоге, мужчины придумали простой и гениальный способ.

В США в пригороде Мэриленда в Вашингтоне, округ Колумбия, произошёл очень необычный случай. Там в пятницу местная женщина решила по обычаю съездить в магазин, но во время стандартной поездки она услышала необычный звук. Из-под крыла её автомобиля вдруг раздалось мяуканье маленького котёнка.

Женщина остановила автомобиль и решила вытащить животное. Однако оказалось, что сделать это ей не под силу: женщина просто не могла до него дотянуться. В итоге гражданка вызвала пожарных.

На место происшествия приехал капитан Данон Ушински и пожарный медик Шон Кроисет. Эксперты пришли к выводу, что снимать крыло с автомобиля не самый лучший вариант. В один момент Данон Ушински решил в шутку помяукать котёнку в ответ.

В ответ животное начало отвечать. Таким мяуканьем спасатели выманили застрявшего в авто котёнка в более доступное место, откуда потом достали его без труда.

После освобождения животного капитан отвёз его к себе домой, где они с женой решили оставить котёнка себе.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Британии женщина, спасая котенка, сама застряла на дереве

Сотрудники МЧС в Уфе спасли кота, застрявшего в сливной решетке

В Кирове школьники на каникулах играли котенком в футбол

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем