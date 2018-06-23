«Будут терпеть»: В Ростове кондиционер работает только в кабине у водителя

Сегодня, 12:28

Мужчина решил заклеить вентиляцию скотчем, чтобы прохладно и комфортно было только ему.

В Ростове местный житель после работы проехался на обычном городском автобусе. Транспорт хоть и был новым, но вот всё же не простым.

По словам очевидца, в городе наблюдалась сильная жара, но вентиляция в салоне была заклеена. Мужчина добавляет, что кондиционер работает только в кабине у водителя, остальные же пассажиры были вынуждены терпеть невыносимую жару.

Очевидец в итоге решил сфотографировать происходящее, и выложить в социальные сети. Водитель же, заметив, что его нарушение фиксируют на камеру смартфона, предложит «порешать вопрос».

Мужчина даже не думал, что запись в социальных сетях станет популярной и её будут комментировать. Стоит отметить, что дальнейшая судьба водителя и его автобуса остаётся неизвестной.