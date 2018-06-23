Белые медведи спасаются от жары в сугробах в зоопарке Москвы

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В вольерах большинства животных сотрудники зоопарка поставили бассейны. А у северных медведей стоят специальные приспособления со снегом, где они могут охладиться.

Благодаря снежной установке, белые медведи Мурма и Врангель могут спастись в сугробах от ужасного зноя, который уже начался в Москве. Администрация зоопарка подчеркивает, что сотрудники делают все возможное, чтобы жители зоопарка чувствовали себя хорошо даже в такую ужасную жару. К примеру, капибары, азиатские слоны, гуанако и викунья, бурые медведи, амурский тигр, волки, россомаха и другие животные, которых можно найти в стенах московского зоопарка, ежедневно принимают водные процедуры. А у некоторых в вольерах установлены распылители воды, которые тоже немного охлаждают воздух. Однако не всем животным так плохо живется в жару. Например, жирафы, зебры и другие любители жары хорошо себя чувствуют в такую погоду. Несмотря на это, для них все равно установлены домики, где они могут спрятаться от солнца.