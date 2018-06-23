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Истребитель едва не приземлился на жилые дома в Боброве

Сегодня, 10:55

Администрация подтвердила факт, но возможные последствия умолчала.

Истребитель МиГ-23 МЛД едва не приземлился на жилые дома. Инцидент произошел в Боброве 20 июня около 11:00 по местному времени. Сообщается, что чиновники подтвердили факт, но не удосужились объяснить причины низких полетов над «головами» людей.

Местные жители обеспокоены ситуацией и настаивают, что подобные мероприятия должны быть четко отточенными и регламентированы высшим руководством. От проведения мероприятий с подобной техникой лучше отказаться, чтобы избежать жертв.

К слову, Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку обстоятельств крушения Як-52 в Алтайском крае.

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