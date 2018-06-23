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В Якутии на видео сняли танцы парня на проезжей части

Сегодня, 09:54

Рискуя здоровьем и жизнью, неадекватный юноша озадачил проезжающих водителей.

В Якутии парень устроил танцы на проезжей части. Очевидцы сняли это на видео, и ролик попал в Сеть. Пользователи интернета предположили, что его адекватность стоит проверить специалистам, поскольку отсутствие инстинкта самосохранения видно явно.

«Наркоман наверное», « Чем он думал когда такое творил? Зачем это все?», «Наверное у кого-то будет первый поцелуй сегодня на свидании», - сообщили пользователи Сети.

Видеофакт опубликовали на популярном видеохостинге, а его главным героем должны заинтересоваться соответствующие органы.

К слову, в Сети обсуждают захватывающее видео разгульного урагана в Перми, который сделал из строительной люльки летающий корабль. Шквальный ветер, сильные осадки и ливень превратили площадку для внешних работ в неуловимый летающий лайнер.

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