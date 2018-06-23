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Болельщики-иностранцы на ЧМ-2018 устроили фотосессию в дорожной яме

Сегодня, 08:14

Довольные фанаты сборной Хорватии хотели хайпануть со вкусом, но результат их оглушил.

В то время как болельщики-иностранцы пробуют понять русские обычаи, примеряют рубахи, лапти и затариваются матрешками и неваляшками, фанаты хорватских футболистов пошли дальше. Мужчины решили провести время еще веселее и для своих экспериментов использовали необычный реквизит. Они устроили фотосессию в дорожной яме после чего фото себя довольных опубликовали в Сети. Однако по непонятным причинам спустя несколько часов снимки исчезли из интернета.

Что произошло на самом деле, остается загадкой. Но в данный момент некоторые россияне подумали, что мужчины осознали, что шутка не удалась. А другие считают, что проблема в том, что фотосет опозорил не Россию, а их самих.

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