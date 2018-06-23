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В Ростове по проспекту бегали голые мексиканцы

Сегодня, 07:26

В Сети появились жалобы жителя Ростова, который наблюдал за нецивилизованным поведением гостей из Мексики. Мужчины пытались голышом сходить в туалет на перекрестке проспекта Будённовского и улицы Береговой.

В Сети появилось видео, на котором видно, как мексиканцы ходят голышом по улице. Как сообщает очевидец, эта нетрезвая компания долго гуляла по проспекту. Когда они дошли до перекрёстка, то решили справить нужду. При этом они зачем-то решили полностью снять с себя всю одежду и побегать по дороге. К ним подошли и сделали замечание, но иностранцы не отреагировали даже на угрозы вызвать полицию. Все-таки ростовчанам удалось отстоять чистоту Буденновского проспекта – после уговоров мексиканцы оделись, словили такси и уехали.
Пользователи Сети поблагодарили смелого автора, который настоял на своем и отправил гостей отсыпаться в гостиницу. Многие возмутились уровнем культуры, который позволяет мексиканцам пытаться помочится на проспекте.

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