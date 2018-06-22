VistaNews.ru


Иностранцы скупили возбуждающий шоколад в секс-шопах Екатеринбурга

Вчера, 22:50

Именно одно из любимых лакомств женщин выбирали мужчины, чтобы наладить контакт на время ЧМ-2018.

Как сообщают, в секс-шопах Екатеринбурга иностранцы скупили весь возбуждающий шоколад с афродизиаком. О других вкусностях речь не идет, только шоколад. Так коммуникация с уральскими девушками более гладкая. Также мужчины не грустили, когда сборная проиграла французам, так как девушки утешили бедных фанатов. Однако мужчины еще используют и виртуальное общение с россиянками.

Еще перуанцы смогли найти в одном из кафе, а именно кофейня «Казанова», такой кофе, который смог заменить им привычный домашний наркотик, и настолько гости города оценили тонизирующий напиток, что два дня кафе было полностью забито людьми.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Кургане житель пожаловался в ФАС на нехватку данных о секс-шопах

Ученые: Шоколад спасает от инсульта и укрепляет сосуды

В Нижнем Новгороде ТЦ «Шоколад» продают за 80 млн руб

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем