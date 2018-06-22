Иностранцы скупили возбуждающий шоколад в секс-шопах Екатеринбурга

Вчера, 22:50

Именно одно из любимых лакомств женщин выбирали мужчины, чтобы наладить контакт на время ЧМ-2018.

Как сообщают, в секс-шопах Екатеринбурга иностранцы скупили весь возбуждающий шоколад с афродизиаком. О других вкусностях речь не идет, только шоколад. Так коммуникация с уральскими девушками более гладкая. Также мужчины не грустили, когда сборная проиграла французам, так как девушки утешили бедных фанатов. Однако мужчины еще используют и виртуальное общение с россиянками.

Еще перуанцы смогли найти в одном из кафе, а именно кофейня «Казанова», такой кофе, который смог заменить им привычный домашний наркотик, и настолько гости города оценили тонизирующий напиток, что два дня кафе было полностью забито людьми.