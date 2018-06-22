Хирург с Белгорода стал лучшим в России

Вчера, 22:16

Проводимый конкурс по всей стране выбрал именно Александра .

Как стало известно, то после Всероссийского конкурса врачей выбирается тройка лучших и потом их награждают. Конкуренция была нехилая – 667 конкурсных работ и 29 номинаций.

Александр Солошенко стал победителем и самым лучшим хирургом страны в России.

С Белгорода не только он стал номинантом, но и еще два врача. Они урвали второе и третье места в номинациях «Лучший врач скорой медицинской помощи» и «Лучший управляющий организацией» Олег Бондаренко и Валентина Шамборская соответственно.