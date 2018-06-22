"Игра на выживание": Как в России заботятся об инвалидах

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Пользователь сети выложил в Twitter вопиющее фото, на котором запечатлен пандус для инвалидов и матерей с колясками. Все бы ничего, если не одно «но».

Довольно часто жители тех или иных городов жалуются властям на то, что у подъездов отсутствуют пандусы, вследствие чего инвалиды очень редко выходят на улицу, или же не выходят вообще, а матери, спуская и поднимая коляску с ребенком, словно проходят марафон с препятствиями.

Некоторые местные власти обращают внимание на такую социальную проблему и добросовестно исправляют огрехи. Другие же либо делают вид, что подобной проблемы не существует, всячески ее игнорируя, либо же направляют таких работников ЖКХ, «забота» которых больше напоминает издевательство.

Один из пользователей социальной сети Twitter решил показать общественности, как в России заботятся об инвалидах. На фото запечатлен пандус, который сделан под достаточно крутым углом и, взобраться на который, не то что инвалиду, но и физически подготовленному человеку удастся с трудом. Новый пандус больше напоминает «игру на выживание», так как, пытаясь взобраться на него или поднять с помощью него коляску, может быть достаточно травмоопасно.