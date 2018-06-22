Лопырева сделала предложение Собянину учредить Кубок мэра

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Виктория Лопырева, как официальный посол Кубка мира ФИФА, обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с интересным предложением. На это ее вдохновила атмосфера футбольного праздника в столице России.

Лопырева с восторгом написала о происходящих в Москве мероприятиях, связанных с чемпионатом мира по футболу, о дружелюбии и интернационализме москвичей и гостей столицы. Телеведущая рассказала, как много сделано в этом направлении и отметила большие заслуги главы города. Поздравив Собянина с Днем рождения, Виктория выдвинула замечательную инициативу – учредить соревнования среди юных футболистов на Кубок мэра Москвы. Лопырева мечтает, чтобы дети играли на тех же полях «Лужников» и стадиона «Спартак», где сейчас играют легенды мирового футбола. Она считает, что тем самым можно придать мощный импульс к рождению нового поколения чемпионов.

В комментариях, помимо дежурных комплиментов красавице Лопыревой, встречаются мнения о дельности и своевременности этого предложения. «Пора возрождать детский футбол», - считают подписчики.