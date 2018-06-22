VistaNews.ru


Лопырева сделала предложение Собянину учредить Кубок мэра

Сегодня, 20:22

Виктория Лопырева, как официальный посол Кубка мира ФИФА, обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с интересным предложением. На это ее вдохновила атмосфера футбольного праздника в столице России.

Лопырева с восторгом написала о происходящих в Москве мероприятиях, связанных с чемпионатом мира по футболу, о дружелюбии и интернационализме москвичей и гостей столицы. Телеведущая рассказала, как много сделано в этом направлении и отметила большие заслуги главы города. Поздравив Собянина с Днем рождения, Виктория выдвинула замечательную инициативу – учредить соревнования среди юных футболистов на Кубок мэра Москвы. Лопырева мечтает, чтобы дети играли на тех же полях «Лужников» и стадиона «Спартак», где сейчас играют легенды мирового футбола. Она считает, что тем самым можно придать мощный импульс к рождению нового поколения чемпионов.

В комментариях, помимо дежурных комплиментов красавице Лопыревой, встречаются мнения о дельности и своевременности этого предложения. «Пора возрождать детский футбол», - считают подписчики.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Виктория Лопырева привезла Кубок мира по футболу в Ростов

Виктория Лопырева примерила образ японской школьницы

Лопырева в Ростове решила отметить 100 дней до ЧМ-2018

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Рекомендуем