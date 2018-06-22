Радостные хорватские фанаты поместились в дорожную яму в Нижнем Новгороде

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Новую достопримечательность облюбовали и туристы из Аргентины, однако глубокую «впадину» засыпали практически сразу после появления фотографий в соцсетях. Иностранцам было необычно наблюдать, как такие отверстия могут располагаться на проезжей части в центре города.

Радостные хорватские фанаты поместились в глубокую дорожную яму в Нижнем Новгороде, после чего снимки разлетелись в Сети. Футбольные болельщики настолько удивились, что на их лицах выступали искренние улыбки, однако местным властям такая реклама города не понравилась. Коммунальщики уже в скором времени прибыли к яме и закатали ее.

В Сети такой комичный инцидент стали активно обсуждать, ведь в России сейчас отдыхает множество туристов из разных стран, желающих прогуливаться по улицам разнообразных городов. Провал был настолько глубоким, что фанаты помещались там целыми группами. Местные жители также хотели попасть в яму и сделать там фото, однако не успели.