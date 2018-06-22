VistaNews.ru


Радостные хорватские фанаты поместились в дорожную яму в Нижнем Новгороде

Сегодня, 20:10

Новую достопримечательность облюбовали и туристы из Аргентины, однако глубокую «впадину» засыпали практически сразу после появления фотографий в соцсетях. Иностранцам было необычно наблюдать, как такие отверстия могут располагаться на проезжей части в центре города.

Радостные хорватские фанаты поместились в глубокую дорожную яму в Нижнем Новгороде, после чего снимки разлетелись в Сети. Футбольные болельщики настолько удивились, что на их лицах выступали искренние улыбки, однако местным властям такая реклама города не понравилась. Коммунальщики уже в скором времени прибыли к яме и закатали ее.

В Сети такой комичный инцидент стали активно обсуждать, ведь в России сейчас отдыхает множество туристов из разных стран, желающих прогуливаться по улицам разнообразных городов. Провал был настолько глубоким, что фанаты помещались там целыми группами. Местные жители также хотели попасть в яму и сделать там фото, однако не успели.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Иностранные болельщики приехали на матч не в тот город

В Нижнем Новгороде с Волги собрали 250 кг нефтепродуктов

В Нижнем Новгороде житель судится с «Яндекс.Такси»

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Рекомендуем