Психологи: Дети могут серьёзно заболеть от разлуки с родителями

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По словам кандидата наук Майкла Саумана-Джероу, из-за большого стресса ослабляются защитные функции организма.

Это приводит к появлению ряда инфекций, излечение которых пройдёт хуже, чем в обычных случаях. Кроме того, у ребёнка из-за разлуки с отцом и матерью снижается аппетит и начинается депрессия. Дети, особенно маленькие, просто не в состоянии понять, почему они должны отдаляться от родителей. Какой бы значимой и серьёзной не была причина, осознать её ребёнок сможет далеко не за один месяц.

Стоит отметить, что внимание именно к такой теме у исследователей возникло из-за иммигрантов в США. Они пересекают границу незаконно, и потому правительство приняло решение, что дети с такими людьми жить не смогут. Общественность на недавний законопроект отреагировала очень бурно. Сначала его раскритиковали популярные артисты, а после начали так делать и психологи. Все недовольные подчёркивают – наказывать за противоправные действия следует, но не таким прямым ударом по детям нарушителей.