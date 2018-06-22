Зубренок в зоопарке получил кличку в честь ЧМ-2018

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Так как это первый теленок-самец в Приокско-Террасном заповеднике, который родился в 2018 году, это и поспособствовало его кличке.

Зубренок получил кличку Мундиаль именно в честь ЧМ-2018. Родился теленок в преддверии Чемпионата мира, а именно 12 мая. Пока что он совсем маленький и зависимый от своей мамы Мурибеллы, однако работники зоопарка уверяют, что у малыша все впереди и он станет таким же сильным самцом, как его папа Мураками.

Также имени поспособствовало то, что все зубры Подмосковья имеют клички, которые начинаются на «Му», так как это говорит об их регионе рождения.