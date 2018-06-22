В небе над Ротавой пролетело НЛО

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Местные жители запечатлели странные светящиеся объекты. Многие уверенны, что это не что иное, как НЛО.

Один из очевидцев разместил снимки, отмечая то, что в небе над Ротавой пролетел НЛО. Мужчина отметил, что заметил сверхъестественное явление около 23:00, которое продлилось недолго, а затем он услышал выстрелы. На снимках виднеются четыре сияющих шара, которые и вызвали ажиотаж очевидцев.

В полиции сообщается, что никаких сообщений о летающих объектах в небе не поступало. Сотрудники отмечают лишь то, что в 30 километрах от гор Доупова проходили военные учения, которые, возможно, и стали причиной необычного явления и последующих выстрелов. Уфологи, как обычно не согласны, они считают, что правительство скрывает какие-то секретные разработки, а может и вообще это был самый настоящий корабль пришельцев.