Американцы высмеяли Путина и «угрюмых россиян» на ЧМ-2018

Сегодня, 19:10

Комик Джимми Киммел в эфире Jimmy Kimmel Live поглумился над неулыбчивыми гражданами РФ, пытающимися изо всех сил радушно встретить гостей Чемпионата мира по футболу. В роли главного «седбоя» публика США выставила президента России.

В очередном выпуске Jimmy Kimmel Live ведущий со зрителя рассмотрел эмоциональную сторону ЧМ-2018. Первым американцы высмеяли Владимира Путина, ни разу не улыбнувшегося на матче России с Саудовской Аравией (5:0). Вместо ликования, президент РФ с расстроенным видом разводил руками перед саудовским принцем, будто ситуация на поле совершенно зеркальная.

Впоследствии Киммел переключился на «угрюмых россиян», подметив предрасположенность русских к грустному настроению. Апогеем издевательства стало шуточное видео, демонстрирующее уроки правильной улыбки для неотесанных граждан РФ. В ролике показаны три персонажа-бедняка в костюме рабочих. Ведущий предложил россиянам улыбаться, когда им удалось не стать обедом медведя, или взломать свое лицо по аналогии с компьютерами.

Если первая шутка банально высмеяла давно приевшийся стереотип о медведях на улицах России, то вторая насмешка тонко напомнила слегка подзабытый скандал с «российским следом» в президентских выборах США.