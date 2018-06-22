VistaNews.ru


Американцы высмеяли Путина и «угрюмых россиян» на ЧМ-2018

Сегодня, 19:10

Комик Джимми Киммел в эфире Jimmy Kimmel Live поглумился над неулыбчивыми гражданами РФ, пытающимися изо всех сил радушно встретить гостей Чемпионата мира по футболу. В роли главного «седбоя» публика США выставила президента России.

В очередном выпуске Jimmy Kimmel Live ведущий со зрителя рассмотрел эмоциональную сторону ЧМ-2018. Первым американцы высмеяли Владимира Путина, ни разу не улыбнувшегося на матче России с Саудовской Аравией (5:0). Вместо ликования, президент РФ с расстроенным видом разводил руками перед саудовским принцем, будто ситуация на поле совершенно зеркальная.

Впоследствии Киммел переключился на «угрюмых россиян», подметив предрасположенность русских к грустному настроению. Апогеем издевательства стало шуточное видео, демонстрирующее уроки правильной улыбки для неотесанных граждан РФ. В ролике показаны три персонажа-бедняка в костюме рабочих. Ведущий предложил россиянам улыбаться, когда им удалось не стать обедом медведя, или взломать свое лицо по аналогии с компьютерами.

Если первая шутка банально высмеяла давно приевшийся стереотип о медведях на улицах России, то вторая насмешка тонко напомнила слегка подзабытый скандал с «российским следом» в президентских выборах США.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На церемонии вручения «Оскара» шутили про Путина

Charlie Hebdo высмеяли президентские выборы в России

ЧМ без Путина: Песков рассказал о графике президента во время игр сборной РФ

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Рекомендуем