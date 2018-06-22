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В Японии ребёнок телепатически общается с пришельцами

Сегодня, 18:38

Мальчик загрузил в интернет множество фотографий НЛО. По его словам, инопланетяне призвали его в эти места и передали важнейшую информацию, показывая различные явления и технологии.

В Японии 13-летний ребёнок загрузил в Twitter фотографии с пришельцами. По словам мальчика, он общается с НЛО телепатически. Такое заявление вызвало множество дискуссий среди японцев и уфологов со всего мира.

Мальчика зовут Джигху Квинг, но он предпочитает называть себя «НЛО парень». Кроме съёмки и фотографий, ребёнок наблюдал различные инопланетные технологии и явления.

Так 29 марта прошедшего года пришельцы приказали Джигху Квинг прийти в префектуру Хёго. Второй и третий снимок мальчик сделал в префектуре Осака. «НЛО парень» заявил, что там пришельцы изучают Землю и людей, заимствуя у них полезные технологии и социальные строи. Последний из кадров был сделан в Нагано. Там, по словам ребёнка, инопланетяне вызвали его, а затем в небе неожиданно появились семь кораблей, которые летели на огромной скорости.

Стоит отметить, что Джигху Квинг никаких более точных деталей своего знакомства с НЛО не раскрывает. Из-за этого многие решили, что парень обычный обманщик. Однако уфологи заявили, что у некоторых людей действительно появляются телепатические способности, но в последнее время таких случаев очень мало.

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