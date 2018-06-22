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«Дешевый вкус будущего»: Американцам предлагают попробовать бургеры, сделанные роботом

Сегодня, 18:12

Еда быстрого приготовления за 6 долларов будет создана без человеческой помощи. Такое новшество предлагают сотрудники ресторана «Creator» в Сан-Франциско.

Американцам предлагают попробовать «дешевый вкус будущего», предлагая бургеры, сделанные роботом. Сообщается, что стартап «Creator» станет первым рестораном, который автоматизирует подготовку основной категории продуктов питания от начала до конца.

«Creator» запустит автоматизированное приготовление бургеров 27 июня и будет продолжать это делать в обед по средам и четвергам. Гамбургеры производятся двумя 14-футовыми машинами, каждая из которых стоит менее 1 миллиона долларов. Машина может готовить до 120 гамбургеров в час, но стартаперы надеются увеличить это число с течением времени.

Однако «Creator» не первый Калифорнийский ресторан, который принял этот подход – робот Flippy начал помогать работникам в закусочной «Pasadena» в марте, но не справился с заказами, а затем вернулся на работу в мае после перерыва.

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